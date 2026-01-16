台美關稅15%不疊加 卓榮泰讚談判團隊「4目標全數達成」：擊出漂亮全壘打

台美關稅達共識，調降為15%且不疊加。行政院長卓榮泰今（16）日表示，這一次的談判，整個談判團隊經過多日的努力，以及多次的協商，完成了這項工作，4項目標全數達成，擊出了一隻漂亮的全壘打，值得大家為談判團隊嘉許，他也強調，台灣有護國神山，「只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山」，就可以立足台灣、布局全球，行銷全世界。

卓榮泰指出，這一次談判代表所秉持的4項目標，可以說全數達成，第一是希望對等關稅能夠調降，根據談判結果，台灣已經爭取到15%的對等關稅，而且不疊加計算的方式，和日本、韓國的歐盟等國是相同的，且這個數字是從去年4月的32％、20%，到這一次是降到與日、韓等等相關國家同等的15%，這是具體的結果；其次，台灣廠商赴美投資半導體以及半導體，其他衍生產品跟其他項目的關稅，都享有232條款的最優惠待遇同時，更重要的是爭取到汽車零組件、木材傢俱、航空零組件、其中的鋼、鋁、銅衍生的的產品也是零關稅。

卓榮泰進一步指出，第3個目標，則是以台灣模式與美方進行供應鏈的合作，這有助於我國的業者在美國拓展半導體、IC產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作，其中由台灣企業直接自主投資，以及政府的銀行融資信保支持2500億的美元，投資的領域包括半導體、ICT供應鏈等，跟美國共同建立一個產業聚落，並請美方提供我國相關業者有利的投資環境。

卓榮泰表示，台灣有護國神山，「我們常說只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山」，如此就可以立足台灣、布局全球，行銷全世界，第4個目標在促進未來台美貿易能夠更加的平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴的關係，從結果來看，這一次的談判，整個談判團隊經過多日的努力，以及多次的協商，完成了這項工作，等於是擊出了一隻漂亮的全壘打，值得大家為談判團隊嘉許，未來還要進一步來達成台美的貿易協議。

卓榮泰坦言，這個成果確實得來不易，過去近10個月以來的時間，政府一方面密集的談判，另一方面，也率先推出了強化韌性的特別條例與特別預算，並獲得立法院的支持，去年7月，先是面臨到從32%的對等關稅，降到20%的變化，現在則進一步獲得了跟所有對美國貿易順差國家中，最優惠的關稅待遇，這也凸顯了美方式將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰說，要再一次感謝鄭麗君、楊珍妮及所有參與談判部會同仁通力合作、取得好成績，後續還有談判要進行，也希望所有部會相關單位再接再厲，在此基礎上順利進行下一步，完成台美貿易協定，將來會依法送交立法院審議，誠懇希望朝野共同支持這項得來不易談判結果。



