南部中心／洪順德、朱弘丞、蘇晟維 高雄報導

行政院長卓榮泰30日下午，特地到高雄路竹的航太軍工大廠，參觀航太零件的生產過程，卓榮泰在跟業者座談時強調，這次取得15%不疊加的對等關稅，等於是跟日本、歐洲等主要大國站在同一個水平面上競爭，加上232條款的最惠國待遇，維持台灣的競爭力。

台美關稅15%不疊加 卓榮泰：與美貿易逆差國中最好的

行政院長卓榮泰30日下午到高雄路竹地航太軍工大廠晟田視察，並與產業座談。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰，週五下午，到高雄的航太零組件大廠參觀，在業者的仔細介紹下，卓榮泰看到了飛機起落架等關鍵零件的生產過程，光是航太產業，台灣一年產值就高達1600億，卓榮泰更提到，航空公司採購新飛機，其實也有很大比例是在幫助台灣的航太軍工業者，行政院長卓榮泰說，「支撐輪胎那個起落架有夠勇，飛機這麼快、這麼重，它一再地在這樣起落，那個起落架，是這麼樣地能夠承受得住，Airbus 3系列的飛機，絕大多數，它好像40%的比例，都是我們這裡在生產，所以我們以後買Airbus，買到的有一部分，是我們自己做的，倍感光榮。」

台美關稅15%不疊加 卓榮泰：與美貿易逆差國中最好的

行政院長卓榮泰30日下午到高雄路竹地航太軍工大廠晟田視察，並與產業座談。（圖／民視新聞）不只為台灣的廠商加油打氣，卓榮泰也趁機跟產業進行座談，說明台美關稅談判的成果，卓榮泰強調，這次台灣取得的15%不疊加，是所有美國貿易逆差國中最好的，等於跟日本、歐洲等大國，站在同一個水平線上，而半導體產業取得232條款的最惠國待遇，更是現在全球唯一，行政院長卓榮泰表示，「那無論是我們在對等關稅的15%，或是我們232的最惠國待遇，我們一方面是維持了國家的競爭力，15%我形容它為新的世界關稅的海平面，大概大家都一樣，大家都在15%的水平面上，這個對我們來講競爭力是維持住的。」

台美關稅15%不疊加 卓榮泰：與美貿易逆差國中最好的

行政院長卓榮泰30日下午到高雄路竹地航太軍工大廠晟田視察，並與產業座談。（圖／民視新聞）

卓榮泰也表示，從美國對等關稅出來以後，政府已經編列931億對產業支持，強調政府有準備，也有能力降低衝擊，提升產業競爭力。

