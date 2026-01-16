台美關稅15％不疊加！ 台股衝3萬1 台積電飆1735元刷新高

【緯來新聞網】受惠於台美關稅下調至15％，加上台積電法說財報亮眼與資本支出展望，激勵台股創歷史新高，盤中一度勁揚逾 500 點，最高來到 31,339 點。台積電則上漲 45 元飆至 1735 元新天價。

台美關稅談判正式拍板。美國商務部宣布，台灣輸美商品的對等關稅稅率將下調至15％，不再疊加最惠國（MFN）稅率，較原先20％明顯降低，使台灣在美國主要逆差國中取得「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；其次，台灣成為全球首個為本國對美投資業者爭取到半導體及衍生品 232 關稅最優惠待遇的國家，除取得一定配額免稅外，仍享最優惠稅率，汽車零組件、木材等產品亦納入優惠範圍，雙方並建立持續諮商機制，以因應未來可能新增的232調查項目。



作為協議一環，台灣半導體企業將對美國進行至少 2,500 億美元的直接投資，其中已包含台積電承諾於 2025 年的 1,000 億美元投資，擴充先進半導體、AI及能源相關產能；另由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限 2,500 億美元融資額度，促進半導體及ICT供應鏈相關投資。

