台美關稅15％不疊加！學者：傳統產業大利多
[NOWnews今日新聞] 行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。對此，東吳大學政治學系副教授陳方隅指出，15％關稅和日韓一樣，是傳統產業大利多，歸功於我方外交人員和談判代表真的非常努力，請大家給予掌聲，至於白藍政客整天唱衰台灣，應該會繼續罵這是黑箱吧？
陳方隅今發文指出，台美正式達成關稅協議，15%，幾乎等同和日韓一樣的最惠國待遇（傳統產業大利多），台灣方面在這個關稅協議當中，主要就是承諾半導體產業2500億美元的投資，而這是科技公司們「原本就要去投資」的。台灣方面保證與美國一起搞科學園區，協助美國製造業再次偉大。
陳方隅表示，請大家給我們的外交人員們、談判代表們很多、很多、很多的掌聲。（領銜的是：行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮）在川普這樣不確定性極高、對待盟友毫不客氣的政策之下，台灣幾乎拿到了全世界最好的關稅協議，因為我們現在的科技與經濟實力就是這麼強（台灣靠美國市場發大財，而且美國確實非常需要台灣），然後我們的外交人員們長久以來真的是非常、非常努力。
陳方隅也提到，先前一大堆白藍政客斬釘截鐵地說台灣關稅就是32%、整天唱衰台灣就是談不到更好的關稅，現在談到幾乎是與日韓一樣的最惠國待遇了，不知道這些人接下來會講什麼？應該會繼續罵黑箱吧？國民黨主席鄭麗文說台灣拿到15%的關稅「很可憐」，意思是他們比較喜歡像中國一樣拿47%嗎？還是說很堅持要加入中國隊然後一起被美國制裁？
台美關稅降至15％！她解讀：談判成果非常好 揭專家給95分高評價
前AIT處長表態挺軍購！司徒文：支持台美強化國防
台美第六輪關稅談判登場！行政院證實鄭麗君已赴美：拚再調降
