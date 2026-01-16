即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

民進黨立委范雲今（16）日受訪，批評藍白抽出部分新興計畫與新增預算表決，破壞預算審查慣例，主張應全面恢復正常審查。而談及台美15%關稅，她表示此次不僅不疊加，投資屬產業自主，籲在野黨勿唱衰台灣，應給行政院副院長鄭麗君及談判團隊更多肯定與支持。

民進黨立委范雲今日於立法院開會前受訪，針對藍白陣營近期提出抽出部分新興計畫與新增預算進行表決的作法提出質疑，直言這樣的處理方式「不是最好的解決方法」，更直指已經破壞立法院長期以來的審查慣例。

廣告 廣告

范雲表示，確實可以理解無論是TPASS通勤月票、生育補助等政策，都對民眾生活相當重要，但預算審查不應只挑選目前社會高度關注的項目單獨處理。她指出，教育相關議題同樣迫切，包含全國許多高等學校老舊校舍的整建補助，以及竹竹苗地區增班議題，這些都是教育部早已承諾、也已編列經費的計畫，卻似乎未被納入藍白目前提出的方案中。

接著，范雲強調，預算應回到「互為審查」的制度精神，而不是用表決方式各自抽案處理，「藍白還是要回歸正道」。她也直言，雖然現在時間已經延誤，但該做的事情仍然要做，民進黨團的立場始終一致，希望相關預算能夠全部恢復正常審查程序。至於藍白今日提案的具體內容與形式，范雲表示目前黨團尚未看到完整資料，後續仍會進一步討論。

至於台美關稅議題，外界已確定台灣適用15%的關稅稅率，部分藍營立委質疑是否會出現「台積電變美積電」的情況。范雲回應，從目前公開的相關資訊即可清楚看出，這次不僅是15%關稅不疊加，與日本等國不同之處還在於，美方所提及的投資是產業自主投資，在高科技產業優惠條件上，台灣所獲得的待遇可說是最好的。

最後，范雲呼籲藍白反對黨不要一味唱衰台灣，並強調這次談判過程相當艱難，應給予行政院副院長鄭麗君及談判團隊更多肯定與支持，「這是一項非常困難的任務，未來我們也應該用肯定的態度來看待台美合作關係的成果」。

原文出處：快新聞／台美關稅15%不疊加！待遇優於他國 范雲喊話藍白：別再唱衰台灣

更多民視新聞報導

台灣關稅15％！政院曝「雙向投資機制」：美將擴大投資「五大信賴產業」

台美關稅15％確定！台股早盤飆漲逾500點創高 台積電衝1735元新天價

台美關稅談判具四大意義！黨政人士：與盟友同立足點、建立雙向投資夥伴關係

