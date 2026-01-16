台美關稅15％不疊加 我取得232條款最優惠待遇

歷經9個月的談判，由行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮所率領的團隊，在美東時間15日結束與美方代表的總結會議，取得2項重要成果：對等關稅15%且不疊加、以及232條款關稅「最優惠待遇」。

行政院副院長鄭麗君表示，「過去我們產業有許多的品項，其實輸美稅率是比日韓更高，但是經過這次談判之後呢，是拉到齊平，位於一個相等的立足點。我們是全球第一個，不論未來美方第2階段的半導體及其延伸品關稅為何，我們將獲得最優惠的待遇。」

廣告 廣告

而當中，台灣半導體與科技企業必須「直接對美投資」至少2500億美元；額外投資方面，政府則預計提供2500億美元的信用擔保，強調採用「台灣模式」，也就是產業投資完全由企業自主規劃，不受美國政府項目清單限制。

行政院長卓榮泰說：「這有助於台灣的業者在美國拓展半導體、ICT產業的藍圖，跟美國共同建立一個產業聚落，並請美方提供台灣相關業者有利的投資環境。」

然而國民黨質疑，這結果更可能讓台灣矽盾、半導體產業鏈外移美國，雖然看似關稅數字下降，但對整體百工百業恐怕嚴重衝擊。

國民黨立委牛煦庭認為，「過去信保貸款、信用保證，大部分都用來協助台灣的中小企業，而且額度從來沒有到2500億美元這麼誇張。但問題是現在2500億協助科技業，讓資本往外移不說，我們台灣中小企業怎麼辦？他們能跟著去嗎？結果政府把這筆資源留給了大企業去美國，那對於台灣中小企業，那不是雙重打擊是什麼？」

民進黨立委吳思瑤則表示，「為什麼真的不能為自己的國家，說一聲恭喜、說一聲加油呢？獲利分潤的模式上，台灣對美的2500億自主投資，由企業民間來發動，而所獲得的獲益，100%是台灣的企業。」

對於在野黨質疑，副院長鄭麗君表示，最重要的戰略目標不是產業「外移」，而是我國科技產業「延伸、擴展」，相信供應鏈合作不是move而是build，擴大在美國的佈局，支持美國打造本土供應鏈。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

