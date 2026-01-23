南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台美關稅談判，台灣取得對等關稅15%不疊加的成果，對此府院高層也展開，走入產業的溝通行程。行政院強調，這樣的結果，不但讓產業保有競爭力，未來還會持續推進後續貿易協定與配套，最直接的是已經減輕了廠商，對外銷市場的不確定感。

台美關稅15%不疊加！ 政院：確保產業競爭力 減輕外銷不確定感

台美關稅初定案，對整體產業的不確定感，已經大幅降低。（圖／民視新聞）

辦公室裡一整面牆上，都是公司取得各種獎項，還有專利研發的諸多成果，這一家位在台南永康的精密製程管路公司，是許多半導體廠商的重要夥伴，這次台美關稅的結果，雖然不是直接影響公司業務，但對整體產業的不確定感，已經大幅降低。萊恩帕斯科技董事長陳俊尹表示：「基本上我們就是跟著我們的客戶，去做服務至少是一個安定的狀況，不會像以前大家猜來猜去。」類似的狀況也在汽車產業界發酵，即使全車細項的各類關稅，還沒有完全定案，但有15%不疊加的基礎，對廠商們來說，無疑是大大減輕了，對外銷市場的不確定感。

關稅下降後，汽車零組件產業預期，訂單將快速回流！（圖／民視新聞）

汽車零組件業者行政處副總熊金鐸表示：「應該這樣講大概我們有幾個月的，訂單狀況不好，那現在以這個關稅下降下來，我們是可以預期，訂單會快速回流。」經濟部政務次長何晉滄表示：「這樣的一個結果，非常的有利於他們未來，出口的一個接單啦。」政府談判團隊歷經9個多月努力，與美方敲定第一階段投資備忘錄，將對等關稅從一開始的32%、降到20%，如今再調到15%，確保台灣與鄰近國家的競爭力不墜。目前後續貿易協定仍在處理中，政府將全面走入產業界溝通。行政院長卓榮泰強調：「個別的產業都還有個別產業，不同的問題，那政府現在就是要，積極的走向民間走向產業，所以總統也好行政院也好，我們在這一周已經開始，全面的跟產業界，來做各種的溝通跟座談。」個別產業仍有的特定問題，也是政府積極傾聽並行動的目標。希望讓產業界感受到政府決心，共同因應挑戰。

