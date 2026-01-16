台美關稅15％不疊加 李淳讚接近滿分：在野黨別跟台灣經濟過不去

李淳（右）呼籲在野黨，不要跟自己的荷包、不要跟台灣經濟過不去。 圖：翻攝自民進黨YT

[Newtalk新聞] 台美完成關稅談判，並於今（16）日公布台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。對此，我駐歐盟前代表李淳今（16）日表示，台美談判結果接近滿分。他說，該協議已經是困難中最好的結果，呼籲在野黨放下政治歧見，「不要跟自己的荷包、不要跟台灣經濟過不去」。

民進黨發言人韓瑩今中午主持民進黨直播節目《午青LIVE》，並表示，經行政團隊多輪談判，成功爭取對等關稅15％且不疊加，整體結果相當正面，條件亦優於日韓；相較日韓多以現金投資方式赴美，台灣採取以供應鏈合作為核心的「台灣模式」，由企業自主投資，政府提供必要的金融支持。她說，相關消息公布後，不僅科技產業給予正面評價，傳統產業業者也對談判成果表達肯定。

廣告 廣告

李淳表示，台美關稅談判成果已接近滿分。他說明，台灣對美貿易逆差不僅高於日韓，且持續增加，美方通常以此作為平衡貿易的理由；不過，台灣在此情況下仍爭取到與日韓相同的關稅待遇。此外，日韓領導人可以直接與美國總統舉行高峰會，而台灣政治情境相對受限，仍爭取到一樣條件，實屬難能可貴。

李淳進一步說明，部分媒體將企業投資2500億與信用擔保2500億錯誤加總為5000億，並不符合事實。他說，實際上，企業投資金額為2500億，信用擔保則屬於融資工具，政府僅需依金融實務提列約3％至5％的保證準備金，且採滾動式調整，並非實際支出。

針對外界所稱「掏空台灣」的說法，李淳強調，完全與事實不符。他說，過去50年來，台灣即透過供應鏈全球布局維持國際競爭力，生產基地雖多次外移至中國、東南亞等地，但總部、研發與核心技術始終留在台灣，產業根基並未動搖，未來也不存在所謂掏空問題。

對於台美協議後續將送立法院審議，李淳則呼籲在野黨，「不要跟自己的荷包、不要跟台灣經濟過不去。」他說，該協議已是困難中最好的結果，希望在野黨能夠放下政治歧見，聚焦台灣整體競爭力，認真嚴肅支持台灣經濟發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅協議懶人包》歷經近10個月談判敲定！台灣對日、韓優惠在哪？ 2圖表一次了解

美製車的關稅會降到0%？鄭麗君：屬於市場開放部分 後續報告