台美關稅15%不疊加，經貿辦：正商議總結時程！黃國昌還沒下機就拍板，律師喊無法割稻尾，柯文哲也回應

外媒引述知情人士消息指出，關於美國對等關稅，台灣稅率可望降至和日本、韓國一樣的「15%不疊加」條件，但條件是台積電(2330)承諾在亞利桑那州新建5座晶圓廠。 行政院經貿談判辦公室周二（1/13）雖未正面證實，但回應台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇。 經貿辦表示，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。 律師黃帝穎在臉書直言，台灣民眾黨主席黃國昌高調訪美，聲稱談關稅及國防，但還來不及下飛機，完成自稱的「我們撐起國家」前，《紐約時報》即先報導披露關稅稅率，不讓黃國昌「割稻尾」。

《紐時》揭台美對等關稅15% 但台積電需加碼投資

據《紐約時報》報導，川普政府即將與台灣達成一項貿易協議，報導引述三位知情人士透露，這項已談判數月的協議正在進行法律審查，預計1月會公布，協議內容包括將美國對台灣商品的關稅稅率降至15%，與去年日本和韓國達成的協議稅率一致，同時要求台積電大幅增加在美投資。

報導指出，作為協議的一部分，台積電將承諾在亞利桑那州新建至少五座半導體工廠，使其在該州的工廠數量大致翻倍，不過具體投資時間表尚未明確。

該報導也說明，自去年4月起，川普政府持續透過談判降低關稅稅率，以換取貿易夥伴的投資承諾及符合美國國家安全優先事項的交易，韓國和日本已承諾在美國造船、核能、電子及關鍵礦產等領域投資數千億美元。

行政院經貿辦未正面證實 強調談判目標一直是如此

經貿辦周二表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿辦表示，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。

此外，經貿辦強調我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿辦也指出，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

台積電海外設廠根據市場需求 吳思瑤：無需過度解讀成政治籌碼

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤周二在立法院受訪指出，台積電早已不只是台灣的台積電，而是「世界的台積電」，其全球布局與產能擴充，正是台灣在半導體產業占有關鍵地位的具體展現。

對於外傳台積電可能需在美國額外加碼投資，吳思瑤表示，相關訊息她目前並未獲得進一步確認，但強調台積電的海外設廠一向是依據市場需求而定，而非政治交換的結果。她引用台積電董事長魏哲家「客戶在哪裡，台積電就前往哪裡」說法，表示台積電是否赴海外投資，核心仍在於當地是否具備相應的產業與市場條件。

吳思瑤表示，若台美關稅談判最終朝正面發展，反能驗證民進黨所主張「台灣模式」可行，形成台美之間「強強聯手」夥伴關係。她強調，台積電國際布局不僅有助企業自身發展，也讓台灣在全球半導體供應鏈持續扮演不可或缺角色，外界無須過度解讀為政治談判籌碼。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱周二受訪時也諷刺，黃國昌此行搭飛機還沒到美國，就傳出此消息，民進黨團「還是正面看待黃主席的努力」，無論黃「是用Wi-Fi或念力來促成這樣的結果」，都應要予以支持。

黃國昌訪美稱「談關稅、軍購」 黃帝穎：外媒提早報導不給割稻尾

律師黃帝穎在臉書指出，台灣民眾黨主席黃國昌高調訪美，聲稱談關稅及國防，儘管其過去的政治標準，是「會期中」出國的立委、花納稅人的錢，痛批「你好膽就上飛機看看」，還酸其他立委卸任前出國是在「畢業旅行」，但黃國昌自己「會期中」出國則改口自稱「我們撐起國家」。

黃帝穎諷刺，黃國昌還來不及下飛機，完成自稱的「我們撐起國家」前，《紐約時報》即先報導台美關稅降為15%，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布」等於正式宣告關稅與黃國昌無關。

黃帝穎更直言，關稅不讓黃國昌「割稻尾」，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。

酸降至15%和日韓一樣「沒更優惠」 柯文哲質疑「拿什麼去換」

台灣民眾黨創黨主席柯文哲，周二陪同黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟。他於媒體聯訪時指出，民眾黨主席黃國昌剛好在美國訪問，這次黃率團訪美大概就是為了軍購案、關稅議題。

在台美關稅方面，柯文哲大酸，目前台灣比日韓都多5%，就算降為15%，也是跟日韓一樣，沒有更優惠。

不僅如此，柯文哲還質疑，更重要的是「到底拿什麼去換」，不管是台積電的問題，「不要台積電搞到最後變美積電」，因為台積電還是台灣很重要的半導體產業鏈，如果整個產業鏈要搬，那台灣就被掏空。

柯文哲也質疑「只有台積電嗎？不是還要投資嗎？」還強調民進黨要做什麼事可以商量，但要講清楚，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，就這樣」。

