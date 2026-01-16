台美關稅15%不疊加！ 美商務部簽約.公文藏政治意涵

台北市 / 綜合報導

台美經貿談判重大突破，我國取得「對等關稅15%不疊加」的最優惠盟國待遇，簽署MOU的地點是美國商務部，而非AIT，美國商務部長甚至稱我國代表為大使。學者分析，美國商務部發出公文提及「協議」的英文和with Taiwan，都有政治涵意。事實上，回顧一週大事，更顯得關稅敲定時機點巧妙，總統賴清德說，他清晨都沒睡，直到談判簽訂才放下心。

今（16）日台股開高走高，護國神山以1735元開出，盤中最高1750元再刷新天價，最終收盤在1740元，回顧本週大事件更顯關稅公布時機點巧妙，本週一國安基金宣布退場，史上最久護盤畫下句點，緊接著台積電法說會，昨（15）日登場報喜，財報亮眼前景樂觀，大幅超越過去水準，台積電ADR也連帶大漲，收盤4.44%最高漲約7%，接著台美官方宣布，對等關稅協議底定，降至15%、不疊加。

台美釋出的這張照片也耐人尋味，簽署MOU地點就在美國商務部，而非在AIT這個名義上的民間組織，行政院鄭麗君副院長，與美方商務部長盧特尼克肩並肩燦笑，不只美國商務部長發文，直接以台灣駐美大使，(Taiwanese Ambassador to the U.S.)來形容駐美代表俞大㵢，美國商務部所發出的文件，學者分析其中「協議」Agreement ，和最後的with Taiwan也都別具意義。

台大政治系副教授陳世民說：「Agreement 一般而言，它都是國家跟國家間簽署的文件，那最後它也用with Taiwan ，美國政府它是把我們視同是一個，獨立的政治實體或是國家去看待。」總統賴清德說：「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，我們大家才放下心來。」

台灣談判小組追求四大目標全數達成，在台灣的行政團隊無時差連線一刻不敢鬆懈。

