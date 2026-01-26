台美關稅15%不疊加 自行車產業：有望迎春燕

台美關稅談成稅率15%不疊加，這消息讓國內產業相當振奮，製衣公會理事長直呼真是鬆了一口氣，機械公會理事長更大讚，台灣對美貿易順差非常大，還能談到和日韓相同的稅率非常不容易，自行車同業公會則表示，這樣的結果有助於維持產業競爭力。

從踏板、輪框，每個零件組成引以為傲的自行車產業，台灣製造輸出全球，在這波台美關稅浪潮中，一度因為稅率提高備受挑戰。台灣自行車輸出業同業公會秘書長周淑芳表示，15%不疊加真的是個很大的肯定，這其實也拉開了我國跟柬埔寨、越南以及中國大陸在關稅上的差距，「似乎已經開始看到春燕的到來」。

台美無簽FTA 機械公會讚：談成不疊加很不容易

在對美談判中取得稅率15%不疊加，利多助攻下不只自行車產業前景看好，機械產業也為之振奮，台灣機械工業同業公會理事長莊大立坦言，台灣能夠跟日本、韓國站在同樣的競爭條件，「我們不怕競爭，就怕不合理的競爭」，認為在我國跟美國沒有FTA的情況下，能夠談到不疊加是很不容易的成就。

機械公會認為，我方能談到關稅不疊加相當不容易。圖／台視新聞（資料畫面）

15%關稅 製衣公會：稅率穩定下來產業鬆一口氣

機械和工具機等傳產可說是台灣製造業的根本，也都對關稅談判結果表示肯定，畢竟稅率的波動直接影響出口銷量，台灣區製衣工業同業公會理事長吳道昌說，關稅底定對整個產業來說是鬆了一口氣，加上這樣穩定且是大家都能接受的稅率，確實是皆大歡喜。

製衣工業同業公會表示，稅率穩定對產業來說輕鬆了許多。圖／台視新聞（資料畫面）

台美關稅從32%調降到20%，最終拍板15%不疊加，和鄰近的日韓相同，更拉開和中國、其他東南亞國家的差距，有效維持產業競爭力。

