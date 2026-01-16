台美關稅15%不疊加 蔣萬安：希望政府守住護國神山

記者陳思妤／台北報導

台美關稅確定，降至15%且不疊加MFN，台灣並取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，而台灣的半導體與科技公司將在美國進行總額達2,500億美元的投資。對此，台北市長蔣萬安今（16）日表示，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續衝擊和影響，許多台灣人民也都希望政府能守住護國神山、根留台灣。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

蔣萬安今天上午到松山區出席115年度市長與里長有約活動，被媒體問到，台美關稅降到15%，而美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則稱，目標是將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移到美國？蔣萬安表示，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊和影響，許多台灣人民也都希望政府能守住護國神山、根留台灣。

此外，台北市警察局長李西河將於今日屆齡退休，傳出內政部長劉世芳昨日透過電話「親自告知」蔣萬安，確定將由現任高雄市警察局長林炎田接任北市警局長一職，預計於1月20日正式上任。

對此，蔣萬安證實，昨天有跟劉世芳通電話，等警政署正式人事發布。他強調，會要求警察局同仁持續堅守崗位，一定努力持續推動各項警政業務、守住治安，絕對不會發生空窗情形。

