台美關稅15%不疊加 藍委批喪事喜辦「15兆搬家費」賠了夫人又折兵

台美關稅達共識，調降為15%並且不疊加，對此國民黨立委葛如鈞今（16日）批評，台灣付了15兆搬家費，把護國神山送給美國，這不是喪事喜辦，什麼才是？





行政院今（16日）宣布台美關稅達共識，調降為15%並且不疊加，對此國民黨立委葛如鈞今批評，政院洋洋得意背後的代價讓人毛骨悚然，我們承諾了5000億美元（約台幣15兆）的投資。台灣目前出來的關稅條件與日韓相仿，但是日本有把他們最重要的科技半導體化學原料科技送出去嗎？韓國有把三星、LG有送出去嗎？所謂「台灣模式」根本「賠了夫人又折兵」，台灣付了15兆搬家費，把護國神山送給美國，這不是喪事喜辦，什麼才是？

葛如鈞：日韓經濟規模更大 但台灣卻付天價保護費





葛如鈞今批評，日本經濟體規模是台灣的5倍大，談判承諾金額約5500億美金，跟我們差不多。而韓國經濟體規模是台灣的2倍大，談判承諾金額才3000多億美金，比我們還少。台灣經濟規模最小，卻付了比韓國多、跟日本一樣的天價保護費！葛如鈞也說更慘的是內容，日本這5500億美金，有把日本最重要的科技半導體化學原料科技送出去嗎？韓國金額比台灣更低，三星、LG有送出去嗎？

他痛批，「最後要問一個最核心的問題：為何美國急著要把半導體產業和供應鏈從台灣拿走？ 說穿了，就是因為認定台灣『兵兇戰危』，供應鏈放在這裡不安全。那又是誰讓兩岸局勢走到今天這個地步？當然就是賴清德政府！搞得兩岸兵兇戰危，再用天文數字的錢把護國神山送走求生，這就是民進黨給台灣人的交代嗎？這就是民進黨的愛台灣、護台灣？還是其實是賣台灣？債留子孫？」

他認為，行政院把園區要到美國用四個字包裝「台灣模式」，聽起來很厲害，實際上就是盧特尼克講的，40%半導體包含供應鏈要移去美國。政府說研發會根留台灣，後來研發中心要過去，現在退到要去幫人家建園區，供應鏈都過去，付了錢，賠了夫人又折兵，這是護國神山的「移山條約」，說保台護國，到底保在哪裡？

李彥秀：台灣AI、半導體能否維持領先地位值得觀察

藍委李彥秀今也表示，台美「對等關稅」談判歷經9個半月終於達成協議，去年7月美日就已經完成磋商，顯然台美關稅談判中間的困難度恐怕遠超外界預期，並在美國高等法院宣判「對等關稅」合法與否的前一刻結果出爐，顯見「時間壓力」以及「談判籌碼」是促成台美關稅協議的重要推手。

李彥秀說，台灣關稅調降為15%並且不疊加的最惠國待遇，對傳統產業與中小企業而言起碼維持競爭起跑的公平，不過我方作出的讓步，對台灣未來長期經濟、外貿以及產業發展，台灣AI以及半導體產業及其供應鏈全球性製造競爭優勢，能否維持領先地位，恐才是後續最值得觀察之處。

李彥秀提到，不僅第一類包含台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，及第二類台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等超出原本預期，美國商務部長盧特尼克進一步表示，在川普總統任內，「目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國」。而這恐是台灣民眾最擔心的地方。

李彥秀表示，台灣過去能維持經濟榮景，大部分來自台積電「護國神山」高成長所帶動相關供應鏈蓬勃發展，台積電去年第四季毛利率高達62％，但美國廠毛利率僅8％，這對台積電獲利而言是一大挑戰，相關產業供應鏈的外移對台灣而言恐不僅是經濟上影響，更是高薪工作機會的衝擊，未來協議送交立法院，國會也會嚴加審查，兼顧台灣整體利益。（責任編輯：卓琦）

