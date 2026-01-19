台美關稅15%不疊加！賴清德送暖：謝謝談判國家隊歡迎回家

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

台美對等關稅確定15%不疊加，總統賴清德今(1/19)公開表示，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進。」

行政院副院長鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表、行政院政委楊珍妮等談判團隊成員，在本月15日與美方針對台美關稅議題，達成4項談判目標，並於今日清晨搭機返抵國門，行政院長卓榮泰也親赴桃園機場接機。

鄭麗君稍早說明，台美雙方歷經9個月談判，我方談判團隊此行在華府與美方談判團隊舉行總結會議，並確認台灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；同時我方也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是雙方談判的重要階段性結果。

鄭麗君透露，每當團隊在前線談判時，賴總統與卓揆都在台灣無時差的等候，讓她可以隨時致電請示，解決所有問題，所以是整個政府大家一起共同努力走到這一步，她內心非常感謝。

賴總統也在臉書發文送暖表示：「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進。」

