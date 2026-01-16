台美關稅15%不疊加 鄭麗君曝達成4大目標：GDP成長衝擊減緩八成

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

歷時數個月的台美關稅談判，已於美東時間15日完成總結會議，代表我國主談的行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮與駐美代表俞大㵢台灣時間今（16）日上午9時共同召開記者會。鄭麗君表示，「我方取得2個最優惠待遇，包含對等關稅15%、不疊加，是美國逆差國中最低的稅率；另，同時也針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇，這是第一點談判成果」，同時也達成四大目標。





鄭麗君說，回顧談判以來面臨的最大挑戰，台灣是美國第6大貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體的製造國，這可以從台美逆差中高達9成是來自於半導體、衍生品及ICT產品的數據可以看的出來，因此，台美談判必須就對等關稅、232條款等攸關美國國安目標的相關關稅，同時與美國貿易代表署及商務部進行磋商。

鄭麗君表示，歷經去年4月至7月，8月迄今兩階段談判，我方在美東時間15日中午進行總結會議，達成主要共識，簽署台美投資合作協議，預計數週後即將再和美國貿易代表署進一步來簽署台美對等貿易協定。

她強調，台美這次關稅談判成主要四大目標，產業界期待的美國對台對等關稅從去（2025）年4月的32%，調降至去年8月初的20%，如今再成功將稅率降至15%，而且不疊加，這是美國逆差國中最優惠的待遇，若依據當時課徵對等關稅時，台灣主要智庫的推估，這樣的稅率較最初的32%來比較，將對我國的產業出口以及相關就業、GDP成長衝擊減緩八成；不疊加的稅率，其實跟歐、日、韓等美國主要的盟友是齊平。







