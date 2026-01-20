台美關稅15%不疊加 陳其邁籲有好配套措施助產業布局

陳其邁今日表示，應給予行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊高度肯定，這可讓高雄傳統產業暫鬆一口氣，但也希望政府有好的配套措施協助產業布局全球。（翻攝自臉書@陳其邁）

台美關稅達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加，高雄市長陳其邁今日表示，應給予行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊高度肯定，這可讓高雄傳統產業暫鬆一口氣，但也希望政府有好的配套措施協助產業布局全球。

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅降至15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

陳其邁今（20日）受訪表示，要對鄭麗君與其談判團隊給予高度肯定，尤其高雄中小企業、傳統產業非常多，談判結果可讓這些產業暫時鬆一口氣，同時也對高雄產業發展有利。

陳其邁稱，重要的是在整個美國強化製造業過程中，盼政府有好的配套措施，協助無論是AI產業或傳統產業，能夠在產業供應鏈再重組之際能夠把握契機，全球布局時能搶得先機。

