台美關稅15％不疊加 陳其邁：應有配套、在供應鏈再重組時搶先機

〔記者王榮祥／高雄報導〕台美關稅15%不疊加。高雄市長陳其邁今表示，應給予政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊高度肯定，這結果可讓高雄傳產暫時鬆口氣；他同時提醒政院應有完整配套，才能在產業鏈再重組時把握契機、搶得先機。

陳其邁說，高雄傳統產業非常多，15%的不疊加關稅結果，對高雄傳產來說，可以暫時鬆一口氣，這部分對高雄產業發展來說是有利的。

他同時認為，更重要的是在整個美國強化製造業過程中，希望政府能夠有好的配套措施，協助不管是在AI產業或是傳統產業，能夠在產業供應鏈再重組的時候能夠把握契機，能夠輔導業者以台灣隊姿態，因應這種供應鏈的再重組。

陳其邁表示，這樣才能夠到美國、或者是在全球佈局的時候，能夠搶得先機，政府有完整的配套措施，可以說是非常的重要，所以希望政府不管是在資金或是在設廠、或是在整個市場佈局，都能夠給傳產更多的是支持或者是補助。

