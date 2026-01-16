台美關稅15%不疊加 高市府：強化高雄半導體S廊帶競爭力
即時中心／顏一軒報導
行政院今（16）日公布台美關稅談判總結，確認對等關稅15%不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇，及汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇。對此，高市府表示，此將強化台美高科技合作基礎，也為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利環境。
高雄近年全力推動產業轉型，成功打造半導體S廊帶產業落地高雄，其中全球晶圓製造龍頭台積電於高雄Fab22廠所生產的2奈米（N2）製程，已於去（2025）年底正式進入量產階段，並串聯IC設計、晶圓製造、封測及材料設備等半導體生態系加碼投資，完善高雄成為全球半導體最先進製程產業聚落。本次關稅談判結果，將鞏固高雄及台灣半導體產業於全球市場競爭力，深化台美供應鏈合作，強化整體產業韌性。
此外，市府將密切觀察與美方協商中有關農、漁、畜產品的最終關稅適用結果，確保在拓展國際市場的同時，兼顧本地農漁民與產業的實質利益。例如高市吳郭魚及鱸魚輸美市佔率約佔全國出口比例0.04%及0.21%，調降對等關稅至15%有助緩解我國水產品外銷美國之關稅壓力，對本市養殖漁民信心具正面效益。
高市府表示，高雄做為全球扣件生產重鎮，產值佔全台超過五成，其中北美市場更是高雄扣件業的主力出口市場，佔台灣整體出口比例超過五成。市府持續與產業工協會及園區服務中心建立合作平台，即時掌握及評估產業受影響範圍及需求，並積極引導業者由低價競爭轉向高值化、數位化及低碳化的「雙軸轉型」發展，去年9月與國貿署以及螺絲公會合作，率高雄扣件業者進軍北美最大螺絲扣件展「2025美國拉斯維加斯螺絲曁機械設備展（IFE）」，總效益逾700萬美元，並持續積極開拓國際市場。
同樣是高雄重要外銷產業的遊艇製造產業，亦深受美國市場影響，出口佔比達八成，其中高雄市更占全國遊艇出口總金額八成以上。此次關稅調降已與其他主要遊艇製造國家（如土耳其）稅率相當，使本市遊艇產業於國際市場具備同等競爭條件；目前新增關稅多由國外買方吸收，對業者衝擊相對有限。
整體而言，市府已於今（2026）年增列預算於扶植企業轉型與外銷拓展，並將持續整合中央資源，與經濟部產業競爭力輔導團緊密合作，攜手高雄產業應對全球市場新機。
