台美關稅15%不疊加 黃仁勳直言太棒了！台積電扮演要角、肯定台灣對美戰略價值

台美關稅達成15%且不疊加共識，輝達執行長黃仁勳今天表示，台美關稅協議非常出色，肯定了台灣對美國的戰略價值，以及台灣對世界的重要性，「這是一個非常棒的結果」。其中，台積電扮演了非常重要的角色，美國受益於台灣和台積電在美國的投資，這也是一個非常棒的結果。

黃仁勳今天飛抵台灣，明天預計參加自家公司輝達尾牙，預計停留4天，也將拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家，更將與台灣供應鏈廠商聚會。

被問及台美關稅調降為15%，不疊加，也是全球首個取得232條款關稅優惠國家，條件比日韓更勝一籌，黃仁勳指出，台灣和美國的貿易協議非常出色，肯定了台灣對美國的戰略價值，以及台灣對世界的重要性，「是一個非常棒的結果」。

黃仁勳更指出，這其中，台積電扮演了非常重要的角色，對美國來說也是一個巨大的勝利。因為美國受益台灣和台積電在美國的投資，這是一個非常棒的結果。

