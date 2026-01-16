台美關稅15%「中國喊堅決反對」 梁文傑反擊提47%：中共無權干涉

記者陳思妤／台北報導

台美關稅確定降到15%且不疊加，讓中國外交部氣炸怒喊堅決反對，中國駐美大使館還開嗆要美國立刻撤回，否則後果由美方承擔。對此，陸委會副主委梁文傑今（16）日反擊，台美關稅談判和對岸沒有關係，台灣有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。中國外交部發言人郭嘉昆今天下午在記者會中怒嗆，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個共同聯合公報。

廣告 廣告

對此，梁文傑今天在陸委會記者會中反擊，台美關稅談判結果是雙邊互惠的安排，不針對第三方，與對岸、兩岸經貿往來沒有關係。他說，台灣已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

梁文傑指出，很多人評論說對等關稅調降到15%，和日、韓、歐盟齊平，最大獲利者應該是傳統產業，包括工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等廠商，在未來稅率下競爭力會相當的高。

梁文傑也提到，目前中國出口到美國類似傳產的產品大概是47%，而台灣是15%，當然可能會對在中國從事這方面產業的台商會有一些影響，但是具體到底怎麼做生意，要在哪裡投資，還是由廠商自己去考慮。

更多三立新聞網報導

反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

「國共論壇」可能重啟？梁文傑盼捍衛中華民國，不涉及政治性協議

中共滲透威脅升級！梁文傑：《反滲透法》修法有急迫性及必要性

《反滲透法》刑度最低1年？梁文傑：立委討論都尊重，看看有沒有共識

