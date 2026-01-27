「台美關稅15%」他也是功臣 林佳龍曝「鴻海相助」

台北市 / 綜合報導

台美關稅先前拍板15%不疊加，外交部長林佳龍再曝光其他關稅功臣，並表示鴻海幫行政院副院長鄭麗君建立與美商務部溝通管道。不過隨著南韓國會因沒有完成程序遭到提高關稅。林佳龍希望立院支持談判結果，商總理事長許舒博今（27）日上廣播節目時也說，韓國的例子正是台灣的前車之鑑，如果立院不簽署，台灣也可能被提升到25%的關稅。

記者VS.行政院副院長鄭麗君說：「副院長會不會擔心台灣跟南韓一樣被提高關稅。」被問到關稅議題，行政院副院長鄭麗君沒有回應，這回台美關稅拍板15%不疊加，她被視為關鍵功臣，但如此複雜的交涉過程，當然不只靠她。

外交部長林佳龍，先前與美台商業協會主席柯拉克會面時，特別點名台積電董事長魏哲家，鴻海董事長劉揚偉，CIECA理事長呂桔誠3人，是台美談判重要功臣，林佳龍更加碼透露，鴻海集團除了加碼對美投資外，也協助鄭麗君建立，與美國商務部長盧特尼克直接溝通的管道。

外交部長林佳龍說：「當然希望立法院能夠盡速來，未來來支持台美這個關稅談判的結果。」畢竟相關協議文件後續還得送到立法院審議，尤其是南韓關稅，因為國會遲遲未完成貿易協議批准程序，遭美國總統從15%提高到25%，在藍白持續有疑慮的情況下，還是充滿變數。

全國商業總會理事長許舒博說：「這個現象也有可能在台灣發生啊，台灣的國會若是針對這個，所謂的台美關稅一直不簽訂，或者不通過的狀態之下，也有可能再回到25%。」

中央銀行總裁楊金龍說：「我個人認為就是說因為美國需要我們的產品，戰略的安全來講的話，他還是覺得我們台灣是reliable（可靠的）。」畢竟牽動國內經濟與台灣在國際間的經貿關係，在政院和幕後功臣的努力台美關稅拍板15%不疊加，最優惠待遇就等立院這一關。

