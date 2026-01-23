台美關稅15%保住競爭力 卓榮泰：與產業全面溝通「把支持做到位」

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰參訪企業前受訪（圖／行政院提供）

台美關稅談判落幕，台灣的對等關稅調降為15%且不疊加，同時爭取到232最優惠待遇，府院也展開新一波「產業傾聽之旅」。行政院長卓榮泰今（23）日前往台南參訪科技、精密產業兩家業者，同時出席汽車產業座談會，卓榮泰受訪時表示，對等關稅從一開始的32%、20%，現在調整為15%，跟鄰近國家相比保住競爭力，但個別產業都還有不同問題，政府要積極走向民間、走向企業，全面地跟產業溝通、座談，了解還需要政府多著力的地方。

卓榮泰今日前往台南，上午先出席「曾文南化聯通管工程計畫」通水典禮，下午則安排參訪錸恩帕斯科技公司、巨鎧精密工業公司，並出席汽車產業座談會。

卓榮泰受訪時表示，政府的談判團隊經過長達9個多月的時間，跟美方談定了第一階段的投資備忘錄，後續還有貿易協定要處理，但是已經讓業界感受到，台灣從一開始32%的對等關稅到20%，現在調整為15%，跟鄰近國家相比，台灣的競爭力是保存住的，這點非常重要。

卓榮泰提到，但是個別的產業都還有不同問題，政府現在要積極地走向民間、走向產業，所以總統也好，行政院也好，這一週已經開始全面地跟產業界做各種的溝通跟座談，聽聽在這樣的關稅環境底下，還需要政府多著力哪些。

卓榮泰表示，整個走下來之後，對接下來台美雙方貿易協定簽訂後，能更快速地把已經擬定的產業支持特別預算，全面且廣泛、有效地實施下去。無論是對出口增加一些國際市場的開發，或者是對國內的產業轉型、升級、研發，甚至更多的金融支持，政府都會極力、及時地做到位，也會要求金融機構能夠主動來了解產業界的問題，主動服務、主動出擊，讓產業界能夠在調適關稅之後，把國內該有的行政跟金融對產業的支持，各方面積極主動做到位。

