台美關稅15%「傳產受惠」 學者點出擔憂：台灣投資恐減少

台美對等關稅抵定，15%齊平日韓，對機械業和工具機等傳統產業是一大利多；另外232條款也拿到最優惠待遇，不過半導體企業要投資2500億美元，加上政府信用擔保企業融資2500億美元，部分學者憂心，企業著重投資美國，對台灣投資力道可能會減弱，但也有學者樂觀看待未來產業發展。

關稅降至15% 台經院院長樂觀：美視台為核心夥伴

台美對等關稅拍板15%，讓機械製造、工具機等傳統產業鬆一口氣，工具機公會理事長陳紳騰表示，爭取到有競爭力的稅率對出口導向產業帶來正面訊號，也建議政府持續關注匯率，產業預估無薪假情況有望好轉。

台美關稅具競爭力，對台灣傳產有利。圖／台視新聞

而232條款部分，台灣拿到最優惠待遇，包括半導體關稅豁免、汽車零組件、木材家具都是15%，航空零組件則是零關稅；但我國半導體企業將投資2500億美元，加上政府擔保企業融資2500億美元，學者也擔憂，未來投資台灣力道會減弱。

台灣232條款取得最優惠待遇。圖／台視新聞

中央大學經濟系教授吳大任表示，對等關稅的部分對傳統產業比較有利，可以取得公平競爭，但在整體出口的結構裡面占比不到30%，他擔心未來在美國投資所產生的風險，而且投資重心在美國，那台灣民間投資是否也會受到影響。

專家憂心擴大投資美國對台灣會有衝擊，也點出台灣對美採購金額包括農產品和軍購，也還沒說明，但台經院院長張建一則樂觀看待，表示台美沒有簽訂自由貿易協定FTA，還能談到15%很不容易，而成為第一個獲得半導體最優惠待遇國也有重要意義。

傳美製車關稅「歸零」？ 產業憂國產車將無競爭力

另外以「台灣模式」談供應鏈合作投資，而非像日韓一樣現金投資，還有台美高科技領域協議相互投資等，都是不錯條件，但目前還有細節未定，產業也憂心將開放美國汽車零關稅進口。

台經院4點看好台美關稅。圖／台視新聞

機械業工會聯合會理事長段維中指出，汽車業部分評估可能會到零關稅，美國的品牌不管是特斯拉或是其他品牌，如果它真正關稅降到零，進口售價一定會影響國產車的價格。隨著對等關稅抵定，接下來考驗各產業應變能力。

台北／葉宣婕、陳建國 責任編輯／張碧珊

