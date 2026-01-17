台美關稅15％ 優惠到多少台灣產業？翁履中拆解內藏玄機

台美對等關稅談判結束，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」等，台灣企業將自主投資2500億美元。旅美教授翁履中表示，台灣對美貿易70幾%的順差來自於科技產業，日、韓15%關稅，優惠到日本、韓國的產業比台灣更多。

翁履中16日在《中間觀點 - 翁P聊時事》節目中表示，15%關稅，政治人物不會告訴你，這個對於台灣其他產業，會有很好的效果。不可否認對於中小企業、工具機會有幫助，但對於台灣整體經濟，尤其是對美經濟，本來在順差部分，貢獻就是這20幾趴。

翁履中接著指出，我們對美貿易的產業別比例，那是世界獨有、世界唯一的，台灣對美貿易70幾趴的順差來自於科技產業，沒有其他國家是這樣失衡的比例。所以如果你使用這個失衡比例，告訴大家說，我們跟日本、韓國談到同級；你至少要看日本、韓國除了科技產業外，人家還有多少其他產業在出口。

翁履中舉例表示，例如汽車業，台灣納智捷出口美國，你去想想，日本跟韓國汽車出口美國有多少，他們在汽車跟汽車零組件的順差，就是在日、韓對美貿易順差當中，有多少比例是除了半導體外，還有其他產業也占據很多，所以他們的15%關稅，優惠到日本、韓國的產業又更多。

