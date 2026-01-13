台美關稅15%先曝光 綠酸黃國昌：還沒到美國就「用Wi-Fi或念力」談成了

台美關稅15%先曝光，民進黨團幹事長鍾佳濱狠酸黃國昌，人還沒到美國，「用Wi-Fi或念力」談成了。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 美國《紐約時報》近日報導，台灣與美國即將達成貿易協議，台灣關稅稅率可望降至15%。巧合的是，民眾黨主席黃國昌日前才閃電宣布訪美，聲稱要赴美談國防、關稅，如今甫出發不久，美方即傳出台美關稅談妥的消息，遭酸是被「破梗」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（13）日受訪開酸，「因為在飛機上，就算是用Wi-Fi，或是用念力來促成這樣的結果，我們都覺得應該要予以支持。」

民進黨立法院黨團今日針對輿情回應，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

媒體詢問，台美關稅似乎已定，而黃國昌訪美談關稅是否有被「破梗」之感。鍾佳濱回應表示，台美關稅議題自去年四月以來即受到各界關注，目前也傳出可能出現較為積極正面的結果；依美國媒體報導，若關稅稅率降至15%，在促進台美雙方貿易的情況下，將是國人樂見的結果。

鍾佳濱強調，凡是能促成台美關稅合理制定的任何努力，民進黨都正向看待。至於黃國昌主席在搭機、尚未抵達美國前即傳出相關消息，他也以輕鬆語氣表示，仍正向看待其努力，「因為在飛機上，就算是用Wi-Fi，或是用念力來促成這樣的結果，我們都覺得應該要予以支持。」

媒體追問，《紐約時報》報導說，台美關稅可能降到 15%，但是交換條件可能是台積電要去蓋五座的半導體廠？鍾佳濱直言，台積電除了我們認為是「護國神山」，它也對我們台股貢獻了相當大的貢獻。但是不可諱言的，台積電本身的資金是來自於很多國際資本的挹注，雖然在台灣股市上市，但是我們也看到它是外資最熱衷投資的一個對象。

鍾佳濱指出，台積電來自國際的資金，在美國尋求最適當的運用，也是個全球佈局的考慮。我們尊重台積電當局，基於不只是台灣晶片，在整個世界晶片供應市場上做出最好的佈局。

鍾佳濱最後強調，至於美方也有他們的期待，因此他認為，有關於台積電赴美投資這個議題，過去外界有非常高度的關注，但是從結果來看，最後的市場反應，台積電所做的決定，應該都符合市場的期待。

