台美關稅15%具3大實質助益 賴清德：政府協助產業不會停止

[Newtalk新聞] 台美關稅降至15%且不疊加，對此，總統賴清德今（22）日表示，對產業來說有實質助益，包括獲得公平競爭機會、部分商品獲得最優惠稅率，以及「台灣模式」建立台美互利雙贏。他並說，政府對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。

賴清德今上午接見「社團法人中華民國工業協進會」，並致詞表示，這幾年全球經貿環境快速變化、供應鏈重組、地緣政治風險升高，再加上美國調高關稅政策，都讓企業經營面臨更多挑戰。他說，許多中小微企業，以傳統製造業而言，更是衝擊經營與佈局，政府十分理解大家所承受的壓力，也清楚這段時間產業界的艱辛。

賴清德指出，台美關稅談判已經底定，台灣獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。他說，首先在對等關稅確定在15%，而且不疊加，這讓台灣與日本、韓國、歐盟一致，為台灣的商品爭取到公平競爭的機會；第二，在232條款方面，台灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅僅半導體及衍生性商品，在一定額度內免稅，木材傢俱、汽車零組件、航空零組件等等也獲得最優惠的稅率。

第三，賴清德指出，台美合作建立台灣模式，未來台灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施形成產業聚落，同時也歡迎美國企業來台投資，透過雙向布局深化合作，來創造互利雙贏的局面。

不過，賴清德表示，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的，還是企業本身的體質與競爭力。他說，為應用美國關稅，政府提出930億元的出口供應鏈支持方案，協助企業研發轉型取得外銷貸款與信用保證，並且爭取海外訂單，讓企業有資金、有彈性，也有時間調整步伐。

賴清德續指，政府也推動中小微企業多元振興發展計畫，協助企業推動數位與AI應用、淨零轉型、拓展通路，產業競爭力輔導團為企業轉型注入更多動能。他強調，政府對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。

賴清德表示，展望未來，AI新十大建設將從主權AI、國家算力中心到矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，讓AI成為百工百業都能應用的基礎建設。他期待台灣製造業能夠在既有的技術實力，與品質優勢上進一步結合AI數位化與系統整合的能力，成為全球製造體系中深厚信任且不可或缺的夥伴，也希望工業界的夥伴能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域，並且透過政府支持產業產業累積量能，回饋國家安全韌性與發展的需求，共同打造成長的良性循環。

