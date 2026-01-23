台美關稅15%！卓榮泰訪台積電供應商 盼產業獲行政、金融支持

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美關稅日前達成共識，行政院長卓榮泰今（23）日下午前往台南，參訪台積電供應鏈廠商之一的錸恩帕斯科技公司。他表示，雖然對等關稅降至15%，但個別產業還有不同問題，所以政府近期將積極走向民間，了解產業在關稅下的需求，以及政府還須在哪些方面多著力。

行政院長卓榮泰今（23）日下午前往台南，參訪台積電供應鏈廠商之一的錸恩帕斯科技公司。（行政院提供）

行政院台美經貿工作小組16日表示，台美關稅談判這次達成4項共識，包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等，同時見證雙方於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄。

廣告 廣告

卓榮泰受訪時表示，經過長達9個多月的時間，政府的談判團隊跟美方談定了第一階段，後續還有投資備忘錄、貿易協定要處理，但已經讓業界感受到，從最初32%對等關稅降到20%，到現在調整為15%，且保住跟鄰近國家的競爭力，這點非常重要。

不過，卓榮泰說，個別產業都還有不同問題，所以無論總統也好，或行政院也好，政府現在要積極走向民間與產業，像他們這週已經全面跟業界做溝通與座談，今天也希望能聽看看，這家製程管路相當好的臺灣隱形冠軍，在關稅下還需要政府多著力哪些。

卓榮泰強調，接下來簽訂台美貿易協定後，行政院會更快速擬定支持產業的特別預算，廣泛且有效地實施下去，無論是對國際市場開發或國內產業轉成，他們都會極力做到位，也希望金融機構能主動了解產業問題，讓產業在調適關稅的同時，獲得國內行政與金融的支持。

更多FTNN新聞網報導

台美關稅談判大成功！鄭麗君曝：每次談判賴清德都無時差待命等候

赴美投資是幾代台灣人家本！柯文哲：把台灣賣給中美都是賣國 賴清德別當賣國賊

藍轟對美投資2500億「掏空台灣」 吳思瑤：恭喜自己國家有這麼困難？

