台美關稅15%！卓榮泰讚談判團隊「擊出全壘打」 強調「護國神山主峰留台灣」

台北市 / 武廷融 綜合報導

台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅確定調降為15%不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。而台灣企業將對美投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）等產業。行政院長卓榮泰今(16)日表示，感謝鄭麗君、楊珍妮及各部會同仁參與的談判團隊，擊出一支漂亮的全壘打，值得嘉許。

廣告 廣告

台美雙方經貿談判達成共識，確定台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

而台灣也擴大與美國供應鏈投資合作，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。台灣企業將對美國自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。另外，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

卓榮泰表示「台灣有護國神山，我們常說只要主峰留在台灣、山在台灣，台灣就是山，我們就可以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。」卓榮泰說，從結果來看，這一次的談判，談判團隊經過多日努力及多次協商，完成了這項工作，等於是擊出了一支漂亮的全壘打，值得大家為談判團隊表示很大的嘉許。

卓榮泰指出，過去近10個月來，政府一方面密集談判，同時也率先推出強化韌性特別條例及特別預算，並獲立院支持。去年7月從32%對等關稅降到20%暫時性關稅，如今進一步獲得與所有對美順差國之中最優惠的關稅待遇，這也凸顯美國將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰也再次感謝鄭麗君、楊珍妮及所有參與談判的各部會同仁，最終取得這麼好的成績，他期勉各部會再接再厲，順利完成後續談判及台美貿易協定，最終會送交立法院審議，呼籲朝野共同支持這項得來不易的成果。

原始連結







更多華視新聞報導

傳台美關稅降至15%換台積電加碼投資 行政院：相關課題已有大致共識

台美關稅15%！行政院曝談判4共識 承諾投資5000億美元

台灣對等關稅15%不疊加簽署MOU 獲232優惠

