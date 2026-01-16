台美關稅15％ 卓榮泰讚：團隊擊出漂亮的全壘打

卓榮泰大讚關稅談判團隊「擊出一支漂亮的全壘打」。（王侑聖攝）



台美關稅在台灣時間今天（16日）凌晨正式敲定為15％、「232條款」也是最優惠國待遇，消息也帶動台股今天開盤就大漲。對此，行政院長卓榮泰稱讚談判團隊達成了4大目標，可說是擊出一支漂亮的壘打，並強調「護國神山」台積電的「主峰」留在台灣，就可以「立足台灣、布局全球」。

台美關稅15％ 與日、韓、歐盟相同

卓榮泰表示，台灣的談判團隊已與美國磋商完畢，雙方也共同簽屬台美投資備忘錄，而美方也在凌晨發布新聞，確認台美關稅15％，同時也承諾「232條款」施行後台灣將會是最優惠國的待遇。

卓榮泰也提到，台灣的隊等關稅不疊加，且與日、韓、歐盟相同；此外包括木材、家具等產品的關稅為15％不疊加，航空零組件中的鋼鋁銅則是零關稅。

稱護國神山「主峰」留台灣 讚團隊擊出全壘打

對於台美都承諾雙向投資，卓榮泰強調：「台灣有護國神山，只要『主峰』留在台灣，就可以持續立足台灣、布局全球、行銷世界。」也希望台美成為AI供應鏈的戰略夥伴。

對於台美關稅的結果，卓榮泰強調是團隊經過多月努力、多次協商，才得以完成這項工作，並稱讚團隊：「擊出一支漂亮的全壘打！」值得給予很大的嘉許，這樣的成果得來不易，後續仍有談判要進行，希望相關部會繼續努力。至於完成台美協定後，卓榮泰強調一定會依法送立法院做審議，希望朝野共同支持。

