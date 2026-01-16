台美關稅15%！卓榮泰：四目標都達成「擊出一支漂亮全壘打」 正式協議送國會審議

行政院長卓榮泰（右）針對台美關稅談判議題發表談話。廖瑞祥攝



台美關稅底定！我方談判團隊和美方達成4項談判目標，包括對等關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。行政院長卓榮泰今（1/16）也親自宣布成果，他強調，台灣擊出一支漂亮的全壘打，要給談判團隊嘉許。

卓榮泰指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成共識，並順利完成四大目標。

包括：一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。二、全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。三、順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。四、促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

卓榮泰強調，「台灣有護國神山，只要主峰留在台灣、山在台灣，就可以立足台灣、布局全球、行銷世界」。第四、未來台美貿易更加平衡。形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

卓榮泰指出，從談判結果來看，這次談判團隊經過多日努力、多次協商，完成這項工作，擊出一支漂亮全壘打，值得給談判團隊很大嘉許，未來還要進一步達成台美貿易協議，成果得來不易，過去10個月來政府密集談判，也率先推出強化韌性特別預算，並獲得立法院支持，去年面臨到32%降到20%暫時性關稅，現在獲得美國貿易順差國家中最優惠關稅待遇。

卓榮泰表示，談判團隊擊出一支漂亮的全壘打，要給團隊很大的嘉許，未來將進一步簽署台美貿易協議，感謝所有參與談判的團隊，在艱辛努力與通力合作下，取得最終的好成績，後續還有談判要進行，再接再厲完成整個台美協定後，依法送國會審議。

