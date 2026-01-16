台美關稅15%！卓榮泰：擊出一支漂亮全壘打

▲卓榮泰表示，完成這項工作，等於是擊出了一支漂亮的全壘打。（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.16）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，行政院長卓榮泰今（16）日表示，整個談判團隊經過多日的努力以及多次的協商，完成這項工作，等於是擊出了一支漂亮的全壘打，「值得我們為談判團隊表示嘉許，未來我們還要進一步達成台美的貿易協議」。

針對台美談判結果，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢上午在台灣時間9時於美國召開記者會說明後，卓榮泰接著在10時於行政院中央大樓一樓大廳發表談話。

廣告 廣告

卓榮泰表示，由鄭麗君以及楊珍妮所率領的我方談判團隊，已經與美國商務部在美國華府進行總結會議，共同見證由我駐美代表處及美國在台協會、美國商務部共同簽署台美投資備忘錄（MOU），敲定有關對等關稅以及232關稅等投資內容。

卓榮泰提到，這次談判代表，追求四項談判目標，第一，希望對等關稅能再進行調降，而談判結果，台灣已經爭取到15%對等關稅，且不疊加，計算方式與日本、韓國、歐盟等國是相同的。他說，該數字是從去年4月份的32%到後來20%，最後降到與日韓等相關國家同等的15%。

卓榮泰接續說明第二個目標，台灣廠商赴美投資半導體以及半導體其他衍生產品和其他項目的關稅，都享有232條款的最優惠待遇，同時，也爭取到汽車零組件以及木材家具15%的不疊加；另外就航空零組件，其中的鋼、鋁、銅衍產品，也是零關稅。

卓榮泰指出，台灣以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作。其中，由台灣企業直接自主投資2500百億美元，另由政府的銀行融資信保，支持2500億的美元，在投資的領域，包括半導體、ICT供應鏈等，這會與美國建立共同建立一個產業聚落，並請美方提供我國相關業者有利的投資環境。

「台灣有護國神山，我們常說只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山，我們就可以立足台灣、佈局全球、行銷全世界！」卓榮泰提到，第四個目標在促進未來台美貿易，能夠更加平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴的關係。

卓榮泰說，整個談判團隊經過多日的努力以及多次協商，完成這項工作，等於是擊出了一支漂亮的全壘打，「值得我們為談判團隊表示嘉許，未來我們還要進一步來達成台美的貿易協議」。

卓榮泰，近10個月以來的時間，政府一方面密集的談判，另一方面也率先推出強化韌性的特別條例、特別預算，並獲得立法院的支持，去年面臨到32%降到20%暫時性關稅，現在獲得美國貿易順差國家中最優惠關稅待遇。

對於關稅結果，卓榮泰再次感謝鄭麗君、楊珍妮及所有參與過這次談判的所有部會同仁，取得最終這麼好的成績，然而後續還有談判要進行，希望所有的部會相關單位，一定要再接再厲，順利進行下一步、完成整個台美貿易的協定，將來將依法送請立法院審議，「誠懇希望，朝野能夠共同支持，這項得來不易的談判結果」。

▲卓榮泰說明關稅結果。（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.16）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣模式與日韓不同！鄭麗君揭台美關稅4大成果：達到互利雙贏

快訊／台灣對等關稅15%不疊加！鄭麗君曝2項最優惠待遇

吳子嘉預測藍營恐丟5縣市！徐國勇樂喊：相信預言會成真