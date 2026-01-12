台美關稅15%！台指期夜盤衝破31000點

根據紐約時報的報導，台美關稅即將達成協議，美國將把從台灣進口關稅將降至15%，受到這一利多消息影響，台指期夜盤大漲371點、突破31000點，收31071點，至於台積電雖然傳出要在美國再多設5座半導體廠，不過台積電期貨夜盤也直接飆升35點，來到1730點同創新高。

受到台美關稅15%消息影響，台指期夜盤漲破31000點關卡（資料照片）

根據紐約時報的報導，台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布，美國對台灣貨品進口關稅將降至與日本、韓國相同的15%，另外，台積電在亞利桑那州至少會再投資興建5座半導體廠。

儘管國安基金宣布退場，市場浮現一股不確定因素，不過在對等關稅底定的利多消息刺激，台指期夜盤大漲371點、突破31000點關卡，收31071點，另外台積電期貨夜盤也上漲35點，漲幅2.06％，收在1730點，再度寫下新高。

至於美股四大指數12日全數收高，道瓊工業指數上漲86.13點或0.17％，收在49,590.20點。那斯達克指數上漲62.56點或0.26％，收在23,733.90點。標普500指數上漲10.99點或0.16％，收在6,977.27點。費城半導體指數上漲36.06點或0.47％，收在7,674.84點。

