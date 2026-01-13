台美關稅15%、台積電再建5廠？政院：商議中

台美關稅談判傳出新進展，稅率可能從20%降至15%。（示意圖／unsplash）





台美關稅談判傳出新進展，稅率可能從20%降至15%，不過，其中一項條件是台積電需在亞利桑那州再建5座半導體廠，對此，行政院表示，談判目標為爭取對等關稅調降且不疊加，並爭取232條款對半導體等優惠待遇。雙方已有大致共識，正商議總結會議時間，若確認將對外說明。

談了又談，行政院副院長鄭麗君率團赴美，進行多次台美關稅實體磋商，如今傳出有新進展，稅率將從目前20%降低為15%，比照日本、韓國輸美的對等關稅，外媒更爆料，台灣不只承諾加碼投資3千億美元，還有一個條件就是它。

YouTube影片TSMC：「在很短的時間內，我們就打造出了驚人的成果。」

台積電在亞利桑那州，第一座晶圓廠、第二座晶圓廠都已經完工，第三座晶圓廠也已經動土，目標在2027-2028年實現量產，據知情人士透露，台積電將承諾在該州，再建設至少五座半導體工廠，這將使公司在亞利桑那州半導體工廠數量幾乎翻倍。

立委（國） 賴士葆：「如果沒有疊加的15%，這當然是我們談判的一個很大的成功，條件是台積電還要赴美國蓋5座的晶圓廠，等於進一步要把台灣的最核心的護國神山要搬到美國去。」

月底台美將召開第六屆台美經濟繁榮夥伴，對話會議，討論經濟戰略，不涉及關稅問題，因為關稅談判，由美國貿易代表署主導，目前正等待美方通知，召開總結會議，台方談判已準備就緒，期盼能在農曆年前，與美方達成協議，以實現關稅減免。

亞太工商總會執行長邱達生：「台積電去這個美國投資，其實也不見得是負面的消息，因為它程度上就是說促進台美之間的科技跟產業合作，那也支撐這個供應鏈，跟出口市場的佈局，就等於說跟這個需求市場，進一步地結合，那可以確保未來的這個訂單的穩定。」

不過，川普關稅案仍懸而未決，這項裁決不僅被視為對總統權力的重大考驗，更將影響企業和各國，在美投資建廠的資金運作，裁決最終結果將在14號一一揭曉。

