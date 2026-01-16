台美關稅15%！台積電被說成「美積電」 綠立院黨團批：非常荒謬、可笑

記者楊士誼／台北報導

有論者將台積電說成「美積電」，鍾佳濱痛批「非常荒謬、可笑」。（圖／記者楊士誼攝影）

台美雙方就關稅部分達成多項談判目標，包括台灣對等關稅降為15%且不疊加MFN、半導體及衍生品等232關稅取得最優惠待遇，並順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）日指出，有論者一直把台積電說成「美積電」，完全漠視國家對企業經營的保障，沒有理解企業管理，讓人覺得非常荒謬、可笑。

鍾佳濱表示，過去從疫情期間就有疑美論，到後來被認為「在美是生活、疑美是工作」，現在一直把台積電說成美積電，完全漠視國家對企業經營的保障，台積電在台灣發行上市但是資金來自於全世界，要硬生生說成美積電，是忽略台積電不只以台灣為基地，包括歐洲、美國都有投資設廠，資金來自外資。

鍾佳濱也強調，台積電佔台灣股市市值將近四分之一，包括國人與世界各項基金的貢獻，未來在美國設置新廠，也是為了趨近於市場，對於公司的自主、治理尊重，對於沒有理解企業管理的說法，讓人覺得非常荒謬、可笑。

范雲則指出，台灣的關稅除了15％不疊加外，最重要的是企業自主，投資模式或企業自主，相比之下日韓都是美國特別指定，管理機構部分，台灣也是企業自主，日韓則是與美共組委員會，而台灣在執行上無期限，日本則是要在川普任期結束前完成，在很多項目上是全世界唯一擁有的。

另對於台積電必須興建至少五座晶圓廠，鍾佳濱則表示，任何國家都有本身的利益考量，台灣跟美國議定的關稅內容就是依照雙方官方所認定的，各自國人的期待關係到的都是有各自對應的對象，如美國商務部長的期待相信是美國的期待，對應對象則是台積電，台積電是否如美方期待增加投資，需要尊重台積電的意願。至於台美雙方很清楚要履行的就是協議的內容，以鄭麗君在美國表達的為準。

