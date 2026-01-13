台美關稅15％！台積電飆1720元天價 他曝「1關鍵」：免驚變美積電

財經中心／陳慈鈴報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布向全球開徵關稅，《紐約時報》最新消息指出，台美對等關稅將調降至15%，條件包括台積電要在美國再建至少5座工廠。消息曝光後，台股今（13）日盤中一度大漲超過400點，最高衝至30973.85點，台積電的股價一度大漲30元，飆至1720元。對此，財經專家徐嶔煌點出1關鍵，直言「不用去擔心台積電會不會變成美積電」。

徐嶔煌表示，台美關稅大致底定15%稅率的消息出來，等同於日韓，這個消息帶動昨晚的台指期大漲371點，台積電ADR也漲2.52%外界關注重點除了15%的稅率，還有新建5座半導體工廠的部分。雖然還沒公布具體細節，但新建5座廠這件事與去年3月台積電董事長魏哲家到白宮去的說法接近，「新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠」。

徐嶔煌指出，台積電在台灣的佈局，也將達到19個晶圓廠加先進封裝廠的規模。台積電的員工人數根據2024年的年報，也成長到84512人，台灣員工佔比88.8%，約74441人。台積電員工人數在2020的年報，剛破5萬人，4年的時間成長驚人。

徐嶔煌還提到，台積電年營收爆發式成長，2025年的年營收3.81兆元。至於「破兆元」是什麼時候？答案是2018年，時隔六年後，台積電2025光第4季的季營收就破兆了。所以不用去擔心台積電會不會變成美積電，美國廠什麼時候蓋好還不知道，但就算蓋好，也遠不可能應付台積電的客戶需求，台積電的成長速度早就超過原來的台積電了。

