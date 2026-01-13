台美關稅15%！台股早盤一度暴漲逾400點 台積電衝1720元新高

台美關稅傳拍板15%，不過交換條件為台積電赴美再設五座晶圓廠，帶動台積電ADR上漲2.52%，台指期夜盤也突破31000點；連帶今（13）天台股一開盤呈現紅盤，台積電直衝1720元新高，也帶動鴻海、瑞昱等半導體、AI相關類股，台股今天開盤上漲63.57點，以30630.86點開出。

台美貿易協議露出曙光，國際股市氣氛轉趨樂觀，帶動台股多頭升溫，美股12日四大指數收盤小紅，其中費城半導體指數上漲2.73%，在國際利多以及籌碼優勢加持下，今日開盤氣勢高，早盤一度暴漲400點創高。

廣告 廣告

不過專家提醒，仍須留意高檔震盪風險，建議短線操作可留意權值股和半導體龍頭動向，中線投資人則可觀察美台貿易協議後續細節是否落實，作為布局重要依據，台美關稅調降日期尚未正式拍板前，市場情緒仍有所波動。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

台美關稅下調至15%！紐時：台積電擴大投資5座半導體廠

國安基金宣布退場 護盤279天創史上最長紀錄

AI供應鏈表現亮眼！專家：台股封關前有望一路上漲