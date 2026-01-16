台美關稅15%合照藏玄機！2張都有她 他酸：黃國昌天花板是鄭麗君樓地板

政治中心／黃韻璇報導

16日台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。就有網友觀察到，台美雙方簽署MOU後合影中，與日前黃國昌訪美時的照片，同樣都有AIT執行理事藍鶯，然而其中站位的巧妙變化，也引發討論。

台美雙方簽署MOU後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台分享合影，照片中由左至右依序有AIT執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）、美國貿易代表署大使葛里爾（Jamieson Greer）、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢。

其中AIT執行理事藍鶯在先前黃國昌訪美時，同樣出現在合照中，然而當時她站在黃國昌身旁，這次台美雙方簽署MOU她站在照片最左側，行政院副院長鄭麗君站的則是美國商務部長盧特尼克，政治評論員張禹宣也在節目上表示，「黃國昌的天花板是鄭麗君的樓地板」。網友則紛紛表示，「雖然同一人，但與黃是私人會面、與鄭麗君是官方會面，這是鐵皮屋天花板和帝寶樓地板的差距」、「這兩張照片一比較就知道黃國昌在美國人眼裡是什麼咖了」。

黃國昌訪美時的合照，由左至右依序為：民眾黨前國際部主任林子宇、AIT執行理事藍鶯、民眾黨主席黃國昌、民眾黨候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／翻攝自林子宇臉書）

針對關稅談判結果，鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君指出，台美關稅談判，政院認為達成了四個主要目標。第一，美國對台灣的對等關稅，從4月的32%、8月初的20%，產業界非常期待我方能再調降對等關稅，現在成功地將對等關稅調降到15%且不疊加，是美國的主要逆差國當中最優惠待遇。若依據當時課徵對等關稅時，台灣主要智庫的推估，相較於去年4月的32%，將對我國產業出口及相關就業、GDP成長衝擊減緩八成。

