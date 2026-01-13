台美關稅15%同日、韓！專家曝「台灣不可替代」關鍵：台積電夠強穩住腳

財經中心／黃韻璇報導

據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，傳出至少得再增建5座半導體廠。旅美教授翁履中表示，此次台灣關稅談判結果降到15%，跟日本、韓國「看齊」，再次凸顯半導體戰略價值，直言「台積電夠強，台灣就能穩住腳」。

《紐約時報》指出，根據三名消息人士透露，這項已經談判數月的協議，目前正在進行法律審核階段，最快將於本月宣布，該協議將把台灣產品的美國關稅降至15%，與日本、韓國等亞洲盟友一致。其中一名知情人士透露，作為協議的一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少5座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增加約一倍，不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

旅美教授翁履中表示，台灣關稅降到15%，跟日本、韓國「看齊」，他坦言，台灣多數人早就知道劇本大概就是這樣寫的。至於台積電再加碼設廠這幾年一路在做，現在只是延續、加碼，而且大家也都明白為什麼要加碼，若今天公布的是「台灣稅率比日韓更低」，那才是真正的意外與大新聞。

翁履中指出，這則消息關鍵不在「內容新不新鮮」，而在於它再次確認，「不管外界覺得川普對台灣不夠熱情，或川普是否積極想跟北京做更大的交易，白宮很清楚——台灣在現階段仍然『不可替代』。只要美國仍然需要台灣，只要台灣的戰略價值還在，美方就仍有動力維持對台灣安全的關注與承諾」。這也是現階段美國支持台灣最核心、最現實的理由。

翁履中認為，川普政府在意的不是同盟情誼，也不是民主價值，而是「美國利益」。有籌碼，就有合作空間；沒價值，就可能被邊緣化。今天台美若能達成協議，代表台灣在川普眼中仍有可交易的價值、可合作的空間，而這種「被需要」，在川普時代就是安全保障最現實的基礎。因此，翁履中直言，短期內台灣可以相對放心，只要川普在任、只要美國國安利益仍與台灣綁在一起，北京就會把風險算得更清楚，兩岸出現大動作的機率也會被壓低，和平與穩定，在這裡是一種冷靜的計算，而不是情感的連結。

不過最後翁履中也提醒，還是要回到最現實的一點，眼前的穩定，顯然是建立在「今天的戰略價值」之上，「台積電夠強，台灣就能穩住腳步」；然而他示警，未來呢？十年後呢？希望台灣看到穩定訊號的同時，也要讓別人持續重視台灣，就得確保他人的利益計算永遠不能忽視台灣。台美關稅談判的結果，固然是台灣價值的再驗證，但這驗證同時也提醒我們，國際政治裡的穩定不是天賜的，是靠實力、靠籌碼、也靠政治智慧去把風險「談下來」、把時間用來務實「累積實力」才能維持住的。

