台美關稅15%國旅更難做 業界曝三道壓力：錢包風向變了

【記者莊偉祺／台北報導】台美關稅降至15%，但業界指出，對觀光業恐是辛苦的2026年！將有三道壓力影響，包含台幣走強讓國旅更難做，以及旺季更旺、淡季更淡，且相關受益僅限於台北、新竹商務住宿等。

台美關稅談判結果拍板，台灣達成對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅，取得最優惠待遇！但台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，對於觀光業恐怕是「辛苦的2026年」，不是沒人想玩，是錢包與風向變了！

李奇嶽指出，因觀光不是民生必需品，而是典型的「可以延後」消費。景氣一猶豫，家庭先砍的往往不是房租與菜錢，而是旅遊、餐廳、娛樂與購物；企業先縮的也常是差旅、員旅、會議與活動。2026年之所以辛苦，不在於需求消失，而在於需求變得更精打細算、更晚決策、更容易被匯率與信心左右，將有三道壓力影響2026年全台觀光產業。

15%關稅雖比原本20%低，但仍是成本；而協議同時意味著更大規模的對美投資與資本支出移動。對台灣整體GDP未必是壞事，但對許多仰賴本地消費的觀光餐旅來說，最怕的是「看起來不差、但大家不敢花」分紅保守、加班縮水、接單觀望，消費者就會把旅行從「今年一定要去」改成「等特價再說」。這種氛圍會讓國旅與城市休閒客層特別敏感，旺季更旺、淡季更淡，現金流壓力成為常態。

國旅出遊示意圖。彭欣偉攝

多數機構與媒體在討論2026年匯率時，都提到「新台幣偏升」的可能區間與路徑：一旦台幣走強，出國成本下降，國人出境旅遊就會更旺，國旅自然更吃力；同時外國旅客來台的「相對價格優勢」也會被削弱。換句話說，觀光業在2026年要面對的是一種很殘酷的匯率現實：台幣強，國旅痛！

而從市場訊號看，出境並沒有要冷卻：航空機位回升、旅行社也普遍看旺2026年出境需求，並把「匯率環境改善」列為重要推力之一。當出境旺、國旅又必須和「更便宜的日本、韓國、東南亞」競爭時，台灣旅宿與景區若仍依賴週末與連假拉抬、平日供給又難以消化，就會陷入「以價換量」的消耗戰。

一旦台幣走強，出國成本下降，國人出境旅遊就會更旺。桃機提供

2025年入境旅客確實回升，觀光署相關數據與媒體整理顯示，2025年1至10月入境約681萬人，日本、港韓仍是主力市場。這是復甦，但也意味著離疫情前的人數有很大距離，而產業端卻早已回到「高成本結構」人力更貴、營運更難、競爭更激烈。縱使2026年入境回來了，但未必「回得夠快、回得夠平均」，無法自動讓每個城市、每個景點、每家旅宿都雨過天青。

觀光產業端成「高成本結構」，導致人力更貴、營運更難、競爭更激烈。優質旅遊發展協會提供

台美協議把半導體與供應鏈合作放在核心，商務差旅、長住、會展（MICE）可能反而是觀光的支撐點：工程、採購、稽核、法遵、訓練與供應商管理等往來更頻繁，台北—桃園—新竹的商務住宿、會議市場會相對有底。但這也正是「辛苦的一年」的另一個定義：受益將更集中在少數城市與少數業態，大量仰賴國旅與週末客的縣市，會更直接面對價格戰與需求波動。

