台美關稅15%壓境！台灣矽盾消失中？張善政重磅出手

桃園市日新協會24日將舉辦第二場「日新對話」，國民黨桃園市議員凌濤為發起人，邀請桃園市長張善政和被譽為亞洲科技硬體分析師第一名的楊應超，以「當投資科技遇上科技治理——兩位理工人的跨域經驗與心路歷程」為題，討論台灣面臨關稅衝擊、半導體產業「矽盾轉移」隱憂，桃園身為國門，未來新發展的方向又該如何？

桃園市長張善政。（圖取自張善政臉書）

凌濤今天（17日）在臉書發文表示，去年初日新協會舉辦第一場「日新對話」，以「從台灣到世界」為題，邀請張善政和前行政院長江宜樺對談，分享他們康乃爾大學與耶魯大學的留學故事與人生啟發，滿座參與，回響熱烈，讓許多年輕學子受到鼓勵。

廣告 廣告

凌濤指出，很快地，第二場日新對話即將於下週登場！這次，同樣邀請到張善政，以及有「亞洲第一科技分析師」之稱的，台大政經學院兼任教授楊應超，一起來談談，AI浪潮下的科技治理與投資科技。

圖取自凌濤臉書。

凌濤進一步指出，張善政是土木工程專業，從Google科技巨頭跨域投入政治實務，以行政院長治理格局、將科技帶入城市治理，打造桃園成為宜居、進步、且充滿人文溫度的智慧城市，獲得市民滿意度突破六成，政策主張引領全台走向、接軌國際社會，桃園城市光榮感名列前茅。走在AI浪潮尖端，凌濤表示，張善政有什麼樣的跨域經驗與科技治理方法，提升桃園競爭力、打造桃園成為引領世界的智慧城市？

與此同時，凌濤指出，台灣受惠於強勁的科技產業出口，台股強勢攻上三萬點大關，總市值晉升全球第七，但又有半導體「矽盾轉移」隱憂及關稅衝擊。台大政經學院楊應超兼任教授擁有電機工程背景，MBA畢業後跨域投入金融業。曾任職多家知名投行高管，被譽為亞洲科技硬體分析師第一名。投資科技浪潮席捲台灣，楊應超有什麼樣的投資科技想法與市場觀察？

第二場日新對話，凌濤強調將以「當投資科技遇上科技治理——兩位理工人的跨域經驗與心路歷程」為題，透過兩位科技人的談話，一起討論AI時代下的跨域思維與科技應用，來提升個人競爭力，迎向未來。

延伸閱讀

台灣人出差：詐騙日本人！ 詐團食宿全包...結果人被逮了

壽險業2025年新契約保費重返兆元 年增19.7%創4年新高

牆壁冒蟑螂嚇瘋！ 環保署傳授滅蟑妙招：出沒處噴藥