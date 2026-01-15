台美關稅15%定了？政院證實：鄭麗君再度赴美 談完將對外公布

搓商將近一年的台美關稅，日前傳出談判已接近完成，台灣的關稅稅率將從20%下調至15%，行政院台美經貿工作小組今（15）天證實，行政院鄭麗君副院長與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，已於14日晚間前往美國，此次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容。

台美經貿工作小組說明，我方談判團隊在與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商，此行有4項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。



此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，台美經貿工作小組指出，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

