台美關稅15%定了？ 鄭麗君再率團赴美磋商「爭4大目標」

台美關稅談判進入最終階段，行政院台美經貿工作小組今（15）日證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率談判團隊於14日晚間赴美，將展開第六輪台美實體磋商。預計結束後台美雙方將對外宣布達成共識的內容，後續再擇期與美國貿易代表簽署台美貿易協議。

傳台美關稅將降至15%、台積電在美擴廠

據《紐約時報》13日報導，川普政府將與台灣達成貿易協議，報導引述3名知情人士透露，美國對台灣商品的關稅稅率降至15％，與日本、韓國達成的協議稅率一致，同時要求台積電擴大在美投資。報導指出，作為協議一部分，台積電將承諾在亞利桑那州新建至少5座半導體廠，不過具體投資時間表尚未明確，這項談判已久的協議正在進行法律審查，預計1月會公布。

談判聚焦4大目標

行政院台美經貿工作小組指出，鄭麗君、楊珍妮率領談判團隊出發赴美，將與美方進行第6輪實體磋商。此次談判共有4項目標，分別為：

對等關稅再調降且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）。 232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇。 以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供台灣業者有利的投資環境。 促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

雙方達成共識可望對外公布

台美經貿工作小組表示，磋商結束後，台美雙方預計將對外宣布達成共識的內容，後續也將另擇期與美國貿易代表署，就台美貿易協議進行文件簽署。未來也將依法定程序，將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間14日所公布的半導體關稅政策，台灣先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇，已進行多次討論並獲得共識，相關內容將在此次磋商中進一步確認，完成後再一併對外說明。