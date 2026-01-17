台美關稅15％定案 傳產出口利多迎「好消息」

台美對等關稅降至15％不疊加，傳統產業迎來一線曙光。（圖／報系資料照）

台美對等關稅16日拍板定案，降至15％且不再疊加，對受到川普關稅的不確定影響的傳統產業而言迎來一線曙光。同時是生產重鎮也是外銷產業聚集地的高雄市政府表示，將強化台美高科技合作基礎，也為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利環境。

經濟部針對傳統產業影響評估出爐，工業產品出口美國金額、產值與就業人數等三大數據都轉正。此次關稅調降將舒緩傳產營運壓力，並有助產業競爭，估計農曆年後有望看到台廠們的新訂單，第一季末貨量就可以看到有起色。

自行車業表示，台灣產品以15％關稅進入美國市場具顯著價格優勢，對中高階整車與關鍵零組件出口尤為有利。中鋼表示，對等關稅降低有利於中下游降低成本與接單，對上游鋼廠供料也有幫助。高市吳郭魚及鱸魚輸美市占率約占全國出口比例0.04％及0.21％，調降對等關稅至15％有助緩解高市養殖漁民的壓力。

不過有齒輪傳動業者表示：「台灣目前產業鏈已經斷掉，供應鏈的韌性是比較差一點。」攬貨公司高層則指出，因為美國對等關稅，台灣收攤停業的傳產業也不少，這些公司會不會捲土重來有待觀察，像紡織業都已轉到東南亞，估計是回不來了，但對汽車零組件與自行車業等幫助是會很大。

在近8、9個月內，原本的下游廠商機械加工廠有的倒閉、有的轉行，上下游環環相扣，業者得先想辦法填補缺口。想要回到起跑點，至少得花上1到2年，而在這之前，還必須先砸錢投資下游製程與設備。傳產競賽將從淘汰戰，轉為持久耐力戰。

