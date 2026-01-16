台美關稅15%封頂 卓榮泰大讚全壘打、林楚茵揭半導體享2.5倍免稅額

照片來源：行政院

台灣終於揮別台美關稅「疊加」惡夢，行政院長卓榮泰今（16）日發表談話，形容台美經貿談判達歷史性突破，不僅擊出漂亮「全壘打」，更成功把對美對等關稅定案為15%且「不疊加」MFN 稅率，讓台灣與日、韓、歐盟享有同等最優惠待遇。立法委員林楚茵隨後更於臉書揭露具體利多，指出赴美設廠，台廠將享進口產能最高2.5倍免關稅額度。

卓榮泰表示，由行政院副院長鄭麗君率領談判團隊歷經9個月磋商，順利達成4項核心目標，台灣除了成為全球首個爭取到美方「232條款」半導體及衍生品最優惠待遇的國家，汽車零組件與木材家具也獲得15%不疊加優惠，航空零組件相關衍生品更取得零關稅待遇。針對5000億美元「以投資換稅率」引發的質疑，卓榮泰強調，台灣有護國神山，只要主峰留在台灣，台灣就是山。

林楚茵則透過臉書強調「外交實力」。她表示，台美再突破，關稅15%封頂，謠言退散；行政團隊正式簽署MOU，讓想去美國蹭熱度的政客當場翻車。她強調，這次談判不只守住底線，我國更拿到了比日本、韓國更優渥的條件。

林楚茵進一步解析，我方用2500億美元的企業投資與2500億美元的信保，換來美國市場長期通行證，甚至台廠獲利不用被美國抽成。她並列舉4大成果：關稅天花板15%，比照日韓待遇，承諾對等關稅不超過15%且不疊加，給廠商最強定心丸。

關於另外3項，林楚茵指出，包含232最優惠待遇，全球第一個取得優惠模式的國家，減少高科技產業所面對的不確定性；半導體超優獎勵，赴美設廠享進口產能1.5至2.5倍的免關稅額度，以及得到美方具體承諾，美國將協助台廠取得土地、水電、基礎設施。

這是一份得來不易的成績單，行政院目前進行最後法律檢視，待擇期簽署後將依法送請立法院審議，卓榮泰呼籲朝野共同支持。

