台美關稅15%封頂！林楚茵一圖曝「台日韓」差異 列四大成果：謠言退散

美東時間15日美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2,500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保。民進黨立委林楚茵列出此次談判四大成果「關稅天花板15%」、「比照日韓待遇」、「半導體超優獎勵」、「美方具體承諾」，直呼台美再突破！關稅15%封頂，謠言退散！

林楚茵今（16）日在臉書表示，這就是外交實力！行政團隊正式簽署MOU，也讓想去美國蹭熱度的政客當場翻車。「這次談判不只守住底線，我們更拿到了比日本、韓國更優渥的條件！」

林楚茵指出，台灣用2500億美元的企業投資與2500億美元的信保，換來美國市場的長期通行證，甚至台廠獲利不用被美國抽成！並詳列四大成果一次看：

關稅天花板15%：承諾對等關稅不超過15%且不疊加，給廠商最強定心丸！

比照日韓待遇：取得「232條款」最惠國待遇，與日、韓、歐盟平起平坐。

半導體超優獎勵：赴美設廠享進口產能1.5至2.5倍的免關稅額度。

美方具體承諾：美方將協助台廠取得土地、水電、基礎設施。

林楚茵也在發文中，列出一張圖台、日、韓跟美國談判對等關稅及投資比較，從對等關稅、直接投資、資金來源、投資模式、獲利分潤管、理機構、執行期限比較三國的異同。

林楚茵臉書發文表示台美再突破！關稅15%封頂，謠言退散！（圖／翻攝自林楚茵臉書）

