台美關稅15％帶動台股飆破31000點、一度漲500點 台積電1735元新高

台美關稅敲定15％也帶動台股大漲。（資料照片／張哲偉攝）





台美關稅敲定15％，讓各產業壓力大減，連帶台股也氣勢如虹飆漲，今天（16日）開盤一路狂飆逾500點，直接突破31000點關卡，不過隨即回正，目前來到31155點。

除了台美關稅外，敲定「232條款」也被認為是對半導體產業帶來利多，「護國神山」台積電今天開盤一度漲至1735元，創下股價新高，目前回到1720元，仍舊上漲30元、漲幅1.78％；聯發科也大漲30元、或2.01％，來到1520元；鴻海則小跌2元、或0.86％，來到231.5元。

