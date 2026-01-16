台美關稅15% 彰化水五金協會估上半年漸回穩

（中央社記者鄭維真彰化16日電）台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈今天表示，樂觀其成，今年上半年可望逐漸回穩。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

張家烈向中央社記者表示，彰化水五金產業年產值約新台幣600億元，7成外銷美國，利潤1成多，原本課稅4至8%不等。去年4月面臨對等關稅後，客戶提前下單，幾乎上半年就將下半年訂單下完，因此去年上半年訂單量高於往年同期，後來關稅是20%再疊加，客戶態度轉趨保守，有需求才下單。

他說，部分廠商以人力輪休調度因應，原先關稅由品牌商、下單客戶吸收，隨著關稅調升，廠商為爭取訂單協調吸收部分，進一步壓縮利潤；如今關稅降至15%且不疊加，並與日韓站在相同起跑線，對業界是一劑強心針。

張家烈說，歷經關稅衝擊後，業者普遍升高危機意識，評估拓展歐洲等其他國際市場，不過各國法規認證不同，無法一蹴可幾，仍需時間耕耘。

他認為，台灣水五金製造品質優於其他競爭國家，如業者能持續精進內部，導入數位化、智慧化等設備，提升技術、降低成本，在未來關稅條件相對中國更具優勢下，產業有成長空間，預估今年第1、第2季可望逐步回穩。（編輯：張銘坤）1150116