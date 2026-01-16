台美關稅15%...彰化水五金業者這個年比較好過：季單、年單將回流

彰化水五金產業主要銷往美國。翻攝彰化水五金產業發展協會臉書



台美關稅談判拍板關稅15%不疊加，全球知名「水龍頭故鄉」彰化頂番婆水五金產業，業者苦撐至今，終於吃下定心丸。彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈16日接受媒體採訪，強調當地產業終於能暫時放下心中大石，回歸到較可預測的「季單、年單」，這個年會比較好過。

彰化縣鹿港鎮頂番地區的水五金產業從民國50年代發展至今，產值佔了全國的8成，其中約有7成銷往美國。去（2025）年受到關稅20%衝擊，業者曾憂心表示，韓國、中國及東南亞國家是主要競爭者，關稅高於韓國將讓台灣水五金失去競爭力，大嘆：「怎麼活啊⋯」。

廣告 廣告

業者們苦撐，迎來關稅15%不疊加。《中央社》報導，理事長張家烈指出，消息傳來，水五金產業一致認為這個年會比較好過，現在台灣與日韓起跑線一樣，又不疊加，之前固定的訂單不會流失，加上稅率比水五金主要競爭對手中國更優勢，將更有競爭力。

張家烈表示，去（2025）年上半年幾乎先將整年單出完，苦撐數月，如今，恢復水準，「現在水平恢復到和日韓等一樣，客戶的訂單就不會再hold住了」，他強調，客戶或是產業界現在都可以比較放心了，相信訂單模式也會從臨時、觀望狀態，回歸到可預測的「季單、年單」，還開心地告訴記者：「等待是值得的！」

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油