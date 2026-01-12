「台美關稅15%快談完」黃國昌去美國幹嘛？她猜：被美國叫去警告1事

政治中心／黃韻璇報導

據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，傳出至少得再增建5座半導體廠。然而此前黃國昌才剛閃電宣布訪美，聲稱要赴美談國防、關稅，如今才剛出發沒多久，美方就已經爆出台美關稅談妥的消息，政治評論員吳靜怡就表示，「關稅快談完了，原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚？」認為關稅快談完了，黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是提醒國民黨和民眾黨不要在最後階段製造政治變數拖累全台灣的經濟

《紐約時報》指出，根據三名消息人士透露，這項已經談判數月的協議，目前正在進行法律審核階段，最快將於本月宣布，該協議將把台灣產品的美國關稅降至15%，與日本、韓國等亞洲盟友一致。其中一名知情人士透露，作為協議的一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少5座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增加約一倍，不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

台美關稅已接近談完黃國昌為何赴美？吳靜怡認為，從國際政治的角度來看，這更像是一場「當面過來給我講清楚」直接進行關鍵政治溝通。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

然而11日台灣民眾黨主席黃國昌才搭機赴美國華府，他接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，黃國昌表示，此行定調為「閃電、精準」，預計於台北時間14日清晨返抵國門當天，在立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

對此，政治評論員吳靜怡就表示，關稅已到最後一哩路，美國在意的是「台灣內部風險、在野黨還要繼續亂？」提到台灣內部不斷出現特定在野黨立委與中共敘事高度重疊的疑美、疑軍、疑賴論述，黃國昌也正是在這個關鍵節點，被安排赴美，時間點之精準，讓人很難單純視為巧合。

吳靜怡認為，從國際政治的角度來看，這更像是一場「當面過來給我講清楚」直接進行關鍵政治溝通，當貿易協議進入法律審視、即將公布的階段，美方真正關切的是台灣內部政治是否會在最後關頭失速？擋中央總預算、擋軍購，難道連關稅也要擋？台灣立法院成為新的不確定變數。「為什麼是黃國昌？因為他代表的不是個人，而是一個政黨和一種政治風險！」

台灣民眾黨主席黃國昌昨（11）日搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

吳靜怡指出，從國防預算反覆被擋、到立法院高度對立的政治操作，這些行為在國內或許可以包裝成「監督」、「改革」，但在美方國際戰略夥伴眼中，看的卻是另一件事，台灣的制度，是否仍然具備民主國家的穩定兌現承諾能力？確保台灣能穩定朝向民主供應鏈發展。

吳靜怡表示，關稅快談完了，黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是提醒國民黨和民眾黨不要在最後階段製造政治變數拖累全台灣的經濟；國防預算可以有辯論但不要無限上綱成杯葛工具；台美合作需要的是制度穩定，而不是國內政治秀場！「美國不會介入台灣內政，但會清楚劃出紅線：你們可以吵，但不能在戰略關口失控，挑釁川普，觸碰美國此刻最敏感的政治與經濟紅線，請藍白立委，此刻，請勿拖累台灣蓬勃的科技產業發展！」

