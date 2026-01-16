台美關稅15% 我投資5000億美元

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，左起為美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯、美貿易代表署代表葛里爾、美商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處代表俞大 。

（行政院提供）

記者黃翠娟、康子仁∕台北報導

行政院十六日清晨公布台美關稅談判四項結果，包括「台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加ＭＦＮ、半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美ＡＩ戰略夥伴關係」，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國五千億美元。對此，美國商務部長盧特尼克毫不避諱地說，台灣需要取悅美國總統川普，因為川普是保護台灣的關鍵。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，在美東時間十五日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊進行總結會議後，台美雙方官員並共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（ＡＩＴ）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。

台美雙方達成包括「台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加ＭＦＮ、半導體及半導體衍生品等二三二項關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美ＡＩ戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

另一方面，在台灣業者自主投資規劃下，台灣同意以二類性質不同的資本承諾投資美國，首先為台灣企業自主投資二千五百億美元，包含投資半導體、ＡＩ應用等電子製造服務（ＥＭＳ）、能源及其他產業等。第二類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二千五百億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ＩＣＴ供應鏈等。

盧特尼克表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的四成轉移至美國。盧特尼克還把這份協議形容為「對美國本土製造業的一項巨大承諾」，並直言台灣為什麼要這麼做，因為川普對保護台灣至關重要。「他們需要讓我們的總統開心，對吧？因為我們的總統是保護台灣的關鍵。」

盧特尼克指出，協議目標是將台灣整個供應鏈和產能的四成引進美國，這個目標預計在川普二０二九年一月任期結束前實現。他補充說，「這些人已承諾嘗試建立這套完整的基礎設施，並立即在美國動手」，要是承諾沒有兌現，「關稅很可能會是百分之百」。

川普先前表達，打算在今年四月訪問大陸與習近平會面。盧特尼克表示，儘管有近期的種種發展，川普仍計劃進行這次訪問。

